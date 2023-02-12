وزير شؤون القدس يطالب بوضع خارطة عمل عربية لمساندة المقدسيين

طالب وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بوضع خارطة عمل عربية لمساندة المقدسيين الذين تنتهك إسرائيل وحكومتها حقوقهم بشكل يومي من خلال القتل والتهجير وهدم المنازل والاقتحامات للمسجد الأقصى.



وقال فادي الهدمي ـ في تصريح له اليوم ـ قبيل انطلاق مؤتمر القدس ـ " إن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع الوجود الفلسطيني بالقدس، وبالتالي نحن أمام حدث استثنائي وهو مؤتمر لدعم القدس للتأكيد على أن مدينة القدس حاضرة في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية ومن قلب جامعة الدول العربية "بيت العرب" بأنه لابد من ترجمة الخطاب السياسي إلى خطة عمل.



وأكد وزير شؤون القدس فادي الهدمي أن عقد مؤتمر دعم القدس اليوم الأحد بالقاهرة هو حدث استثنائي، مشيرا إلى أن القدس بما تحمله من معاني إسلامية وعربية ومسيحية تتجسد اليوم من القاهرة.



وطالب الهدمي بترجمة حقيقية للموقف السياسي العربي وخارطة عمل عربية تلامس المقدسيين الذين تنتهك إسرائيل وحكومتها الإرهابية حقوقهم بشكل يومي من خلال القتل والتهجير وهدم المنازل والاقتحامات للمسجد الأقصى، مؤكدا أن إسرائيل تعمل جاهدة لمنع الوجود الفلسطيني بالقدس وبالتالي نحن أمام حدث استثنائي للتأكيد على أن مدينة القدس حاضرة في وجدان كل الشعوب العربية والإسلامية ومن قلب جامعة الدول العربية " بيت العرب " بأنه لابد من ترجمة الخطاب السياسي إلى خطة عمل.



وأوضح وزير شؤون القدس، أنه سيتم تقديم أكثر من 82 مشروعا يحاكي احتياجات القدس بكل القطاعات وتشكيل فريق قانوني داعم لتعزيز صمود أهل القدس خاصة في ظل الحرب المفتوحة على كل ماهو فلسطيني في هذه المدينة، مطالبا بضرورة وجود إرادة ودعم عربي بإشراف الأمين العام لجامعة الدول العربية بأن القدس حاضرة ليست بالأقوال وإنما بالأفعال، منوها بأن هناك تعليمات رئاسية بضرورة المتابعة الحثيثة لنتائج المؤتمر الذي يحمل اسم الصمود والتنمية.



وقال"إننا حققنا من المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر اليوم، الدلالة السياسية والتأكيد العربي على أن القدس وفلسطين هي قضية العرب الأولى وأن البوصلة العربية لا يمكن أن تحييد عن القدس وعن أولى القبلتين وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية".