إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 88 عاما من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

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أنقذ فريق من عمال الإنقاذ الألمان والأتراك امرأة تبلغ من العمر 88 عاما من تحت الأنقاض في بلدة كيري خان التركية التي دمرها الزلزال.

وذكرت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية، كاتارينا جاريشت، أن المرأة كانت ضعيفة ولكنها كانت تستجيب وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج من كسور في العظام.

وقالت جاريشت إن عمال الدفاع المدني الأتراك والجيش استدعوا فريق الإنقاذ الألماني إلى الموقع حوالي الساعة الثامنة مساء (1700 بتوقيت جرينتش) أمس السبت.

وتحدث عمال الإنقاذ الألمان للسيدة العالقة تحت الأنقاض من خلال مترجم وتمكنوا من انتشالها نحو الساعة العاشرة مساء.

ورافقت قوات الأمن التركية فريق الإنقاذ الألماني بسبب مخاوف من تصاعد التوترات في منطقة هاتاي ومخاوف من اندلاع أعمال شغب محتملة.

وأوقفت كل من وكالة الإغاثة التقنية الألمانية ومنظمة "آي إس إيه آر جيرماني" الإغاثية الألمانية أعمال الإنقاذ في وقت سابق أمس السبت بسبب مخاوف بشأن حدوث اضطرابات، منها تقارير عن حدوث اشتباكات وإطلاق أعيرة نارية.

وسيبقى عمال الإغاثة في المعسكر الأساسي المشترك في مدينة كيري خان، لكنهم سيواصلون المساعدة في عمليات الإنقاذ إذا طلب منهم ذلك.

وضرب زلزالان مدمران المنطقة على امتداد الحدود التركية السورية يوم الاثنين الماضي، وأعقبتهما عدة توابع زلزالية.

ولقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على جانبي الحدود في الكارثة.

ورغم أن إنقاذ المرأة البالغة من العمر 88 عاما قد أعطى بصيصا من الأمل في إمكانية انتشال المزيد من الأشخاص أحياء من تحت الأنقاض، قالت المتحدثة باسم وكالة الإغاثة التقنية الألمانية إن فرص إنقاذ ناجين آخرين تتقلص بسرعة.