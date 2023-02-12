إيطاليا تسجل 30 ألفا و901 إصابة جديدة بكورونا و279 وفاة

سجلت إيطاليا 30 ألفا و901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و279 وفاة مرتبطة بالجائحة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 25 مليونا و519 ألفا و67، والوفيات إلى 187 ألفا و551.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 150 مليونا و74 ألفا و539 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.