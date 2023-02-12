القومي للمرأة يناقش مشكلات الأمية الصحية والزيادة السكانية بقرى الفيوم

ناقش فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، في ندوة جماهيرية حضرتها العشرات من السيدات، المشكلات والمعوقات التي تواجه السيدات بقرية "مطول" بمركز "أطسا"، وذلك ضمن مبادرة "قرية آمنة للسيدات".



وحضر الندوة وكلاء وزارت الصحة والتربية والتعليم، ومدير إدارة أطسا التعليمية، ورئيس مجلس مدينة أطسا، ورئيس الوحدة المحلية بقرية مطول، ومدير الإدارة الزراعية بالقرية، ومدير إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعضوات فرع المجلس القومي للمرأة.



وأكدت ليلى طه قاسم، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، أن الندوات التي عقدت برعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ناقشت أهمية اختيار القرية كقرية آمنة وتقديم كل الخدمات لسيدات القرية لحل المشكلات الصحية، والتعليمية وجميع المشكلات الزراعية، والري، والتضامن الاجتماعي؛ لتذليل كل العقبات وحل كل مشكلات السيدات بالقرية.



وأضافت أنه تم مناقشة آثار الزيادة السكانية على المجتمع من حيث وجود الأمية والبطالة، وأهمية تنظيم الأسرة للسيدات، والتباعد بين الولادات وتوفر وسائل منع الحمل الآمنة ذو المدى الطويل لحماية المرأة، والمحافظة على صحتها.



من جهتها ناقشت الدكتورة رشا جمعة، عضو الفرع ومساعد مدير إدارة الامومة والطفولة بمديرية الصحة، المشكلات التي تعاني منها المرأة الحامل والخدمات التي تقدم لها من قبل مديرية الصحة والعلاج المجاني عند وجود حالات إيجابية في أمراض معينة ومشكلات خاصة بالزواج، ومبادرة فحص الشباب المقبلين على الزواج؛ للكشف عن مرض نقص المناعة، وفحص فيروس C، أو فيروس B؛ وذلك للوقاية من الأمراض المعدية بين المقبلين على الزواج.



من جانبه أوضح دكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن المشكلات الصحية بقرية مطول، تتمثل في ارتفاع نسبة مرض الأنيميا بين الأطفال والأمهات بنسبة حوالي 90%، وذلك بسبب كثرة الولادات، فضلًا عن حدوث مضاعفات لعدم المباعدة بين الولادات مما يسبب الوفاة للسيدات، وأيضا يتسبب في حدوث صداع وزغللة للأطفال وضعف الذاكرة والاستيعاب الدراسي مما يتسبب في تسرب الأطفال من التعليم.



وأشار إلى أنه تم فحص 434 ألف تلميذ في كل المدارس بالمرحلة الابتدائية، ووجدوا 107 آلاف حالة إيجابية "أنيميا" بين التلاميذ، كما يذهب الطفل للتأمين الصحي لعمل فحص تأكيدي، ويقدم له العلاج المجاني.



وتابع وكيل وزارة الصحة، أن هناك انتشارًا لأكثر من نوع من الأنيميا (أنيميا الفول، وأنيميا البحر المتوسط)، مشيرًا إلى أن النوع الأخير يعد مرضًا وراثيًا بسبب زواج الأقارب، منوها بضرورة إجراء تحليل وفحص جيني للأقارب المقبلين على الزواج بمعهد البحوث للمحافظة على إنجاب أطفال أسوياء.



وأوضح أنه ستقام قافلة طبية بقرية مطول يوم 18 فبراير الجاري، مقدمة من مجلس الوزراء، لمدة يوم واحد مدعمة بسيارة متنقلة، وتشمل تحليل سريع للأنيميا للأطفال والسيدات وسيكون مقرها الوحدة الصحية.



كما تم الإعلان عن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في الفترة من 25 فبراير حتى أول مارس القادم، وستوفر الحملة وسائل منع الحمل بالمجان.



فيما أكد الدكتور منتصر الشماع، مدير إدارة أطسا التعليمية، أنه سيتم إعفاء الأطفال من المصروفات الدراسية لغير القادرين في كل المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ربط بين المصروفات واستلام الكتب وظهور النتيجة، كما يوجد إعفاء كامل من المصروفات للأم المعيلة، وخصيصًا أن قرية مطول من ضمن قرى حياة كريمة.



وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، وخصيصًا أن الطلاب المتميزين الحاصلين على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية من مدارس إدارة اطسا التعليمية.