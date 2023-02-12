فرنسا ترسل مستشفى ميدانيا لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأحد، إقلاع طائرة شحن CMA-CGM من مطار باريس شارل ديجول متجهة إلى جنوب تركيا، وعلى متنها ما يقرب من 45 طنا من المعدات الإنسانية والطبية لإنشاء مستشفى ميداني لمساعدة المناطق المتضررة من الزلزال المدمر الذي ضرب يوم الاثنين الماضي سوريا وتركيا وراح ضحيته حتى الآن ما يقرب من 30 ألف شخص على الأقل، وفقا لآخر الاحصائيات.

وأكد مركز الأزمات والمساندة بوزارة الخارجية الفرنسية، على حسابه على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، أن المستشفى المدني الميداني غادر اليوم على متن طائرة شحن من مجموعة CMA CGM لنقل البضائع، الذي تنشره فرنسا تضامنا مع تركيا.

وأكد المتحدث باسم المجموعة CMA-CGM: "استجابةً لاستغاثة تركيا للمساعدة الدولية، تم تجهيز الطائرة وعلى متنها نحو 45 طنا من المعدات الطبية والمواد الإنسانية، وهو ما يكفي لإقامة مستشفى ميداني كبير على مساحة 1000 متر مربع وتضم غرفتي عمليات بسعة 100 مريض في اليوم وذلك لتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين".

وكثفت فرنسا مساعداتها لتركيا وأرسلت 45 من رجال الإنقاذ و42 من رجال الإطفاء ورجال الإطفاء البحري، بالإضافة إلى الأطباء والجراحين وأطباء التخدير والممرضات والصيادلة الذين سيقومون بتشغيل المستشفى الميداني بمساعدة الأتراك لتوفير الإمدادات الطبية العاجلة.

ويضم المستشفى الميداني مساعدات طبية وإنسانية، ومنها خيام وأنابيب أوكسجين ومولدات وسخانات وطعام وأدوية وحمام مجهز ومعدات طبية عاجلة، وتوفره وزارة الداخلية الفرنسية من خلال الأمن المدني وسيتم نشره في منطقة أديامان (150 كم شمال شرق غازي عنتاب).

وكانت فرنسا قد أعلنت في 7 فبراير عن اعتزامها إنشاء مستشفى ميداني على مساحة تقريبا 2000 متر مربع مع غرفتي عمليات ومعمل وصيدلية، بالإضافة إلى غرف مخصصة للولادة واستقبال الجرحى.