حذر خبير وعامل إغاثة ألماني من تزايد مخاطر الأمراض، بعد ستة أيام من الزلزال المدمر، في تركيا وسوريا.

وقال توماس جاينر، وهو طبيب له خبرة في مجال الزلازل، وهو أحد أفراد فريق إنقاذ من منظمة "نافيس" الألمانية: "في مناطق، لا يحصل فيها المواطنون على مياه شرب نظيفة، هناك مخاطر من تفشي الأوبئة في مرحلة ما".

وحذر من أن الكثير من الجثث المحاصرة تحت الأنقاض، ربما تلوث إمدادات المياه. وفي الكثير من الأماكن، لا يستطيع المواطنون أيضا الوصول إلى المراحيض من أي نوع، مما يعني أن الجراثيم يمكن أن تدخل المياه الجوفية".

وأضاف جاينر أن الوضع ذكره بآثار زلزال 2010، في هايتي.