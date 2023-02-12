الرئيس الفلسطيني يستقبل وفدا من عدة جهات مانحة للقدس في القاهرة

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، اليوم الأحد، وفدًا من عدة جهات مانحة للقدس ولدعم مشروعاتها، وذلك على هامش مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة القاهرة.



وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأحد، أطلع الوفد الرئيس الفلسطيني، على عمل وقفيات دعم مشاريع القدس، وما تقدمه من موازنات مهمة، لتعزيز صمود القدس وأهلها ومؤسساتها.



وضم الوفد: رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس الأمير تركي الفيصل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدسنا الوقفية الشيخ عبد العزيز آل ثاني، ورئيس صندوق وقفية القدس منيب المصري، وأعضاء الصندوق: الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، والمحامي أحمد الرويضي مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس.



ودعا الرئيس، إلى ضرورة توحيد الوقفيات، بما يساهم في تعزيز الدعم المقدم من خلالها للقدس، وشكرهم على ما يقدمونه من دعم للمدينة المقدسة.



وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.



ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.



كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.