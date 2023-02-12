تيجريس أونال يفوز على بوماس أونام في الدوري المكسيكي

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فاز فريق تيجريس أونال على بوماس أونام 4 / 2 خلال المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المكسيكي لكرة القدم.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز كلوب أمريكا على نيكاكسا 2 / 1 ، وخواريز على سانتوس لاجونا 3 / 1، وتعادل باتشوكا مع شيفاس 1/1.

وسجل أهداف تيجريس أونال كل من نيكولاس إيبانيز في الدقيقة 12، وخوسيه جاليندو، لاعب بوماس أونام، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 24 وأندري بيير جينياك (هدفين) في الدقيقتين 44 من ركلة جزاء، والأخيرة من اللقاء.

فيما سجل هدفي بوماس أونام كل من جوستافو ديل بريتي وخوان دينينو في الدقيقتين 16 و65.

ورفع تيجريس أونال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بوماس أونام عند ثماني نقاط في المركز التاسع.