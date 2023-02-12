 إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل - بوابة الشروق
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إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل

حمادة بعزق
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 5:27 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 5:27 م

أصيب 5 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، مساء اليوم الأحد.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان، إخطارًا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق أبو سمبل جنوب المحافظة، وتحديدًا عند الكيلو 220، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبو سمبل الدولي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق للحفاظ على سلامة المواطنين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

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