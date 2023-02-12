تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال اللافتات المرورية بمحور الأوتوستراد بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ مشروع أعمال اللافتات المرورية بمحور الأوتوستراد الأمر الذى يستلزم غلق كلى لمحور الأوتوستراد بداية من مدخل مدينة حلوان "أمام مقبرة السيارات" حتى منطقة بين الجبلين "أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو" وذلك يوم غد الأحد ، بدءا من الساعة 12,05صباحاً ولمدة 48 ساعة فقط .

وسيتم إجراء تحويل مرورى يشمل تحويل حركة المرور للقادم من مناطق حلوان بداية من أمام مقبرة السيارات تجاه محور الأوتوستراد يسلك يميناً طريق إمتداد 15 مايو والسير 2400 متر ، فيساراً والعودة لمحور الأوتوستراد أمام مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.