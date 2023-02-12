قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن «ما يحدث في القدس يؤثر على العالم بأسره»، منوهًا أن «التوتر والعنف يؤديان إلى حالة من عدم الاستقرار».

وشدد في كلمة ضمن أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، على أهمية الابتعاد عن الإجراءات الأحادية والعمليات الاستفزازية، مشيرًا إلى أن التطورات في الأسابيع الأخيرة بالأراضي المحتلة مقلقة.

وأشار إلى أن «موقف الأمم المتحدة واضح من القضية الفلسطينية»، لافتًا إلى «عدم إمكانية تغيير وضعية القدس من خلال إجراءات أحادية، بما في ذلك أنشطة الاستيطان بالقدس المحتلة».

وأكد أن المسألة يمكن تسويتها فقط من خلال المفاوضات بين الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والديموغرافي للقدس، واستمرار الحفاظ على الأراضي المقدسة التي تقع تحت الوصاية الأردنية الهاشمية.

وذكر أن «الأمم المتحدة ملتزمة بالإجراءات التي يتخذها الفلسطينيون والإسرائيليون، تجاه إنهاء الاحتلال وحل الدولتين»، مضيفًا: «دولتان تعيشان جنبًا إلى جنب مع القدس عاصمة للدولتين، لتعزيز الاستقرار والأمن والكرامة للجميع».

https://www.youtube.com/watch?v=q88GU9LXAv0

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال مؤتمر «القدس صمود وتنمية»، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى.

ويهدف مؤتمر القدس، إلى دعم وتعزيز صمود المقدسيين باعتبارهم خط الدفاع الأول عن المدينة، ويخوضون معركة يومية بصمودهم، وتمسكهم بهويتهم ورباطهم، نيابة عن الأمتين العربية والإسلامية.

كما يعرض المؤتمر قضية القدس على الرأي العام العالمي، خاصة ما يجري من انتهاكات وجرائم إسرائيلية ممنهجة، بهدف إفراغ المدينة من أهلها الفلسطينيين، إضافة لمحاولات تهويد المسجد الأقصى.