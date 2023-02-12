مدرب ريال مدريد: الفوارق الفنية قلت بين الفرق الأوروبية والإفريقية

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تتويج فريقه بلقب كأس العالم للاندية 2022، بعد الفوز على الهلال السعودي.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب بطولة كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الهلال السعودي بنتيجة 5 - 3، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تليفزيونية: «لقد كانت بطولة جيدة وأظهرنا تحسناً في المباريات الأخيرة، لدينا جودة كبيرة في الهجوم وعلينا تحسين بعض الأخطاء في خط الدفاع».

وأضاف: «الأهم أننا استعادنا بعض اللاعبين مصابين، عاد كريم بنزيما وسيعود ميليتاو وكورتوا، هذا اللقب يمنحنا الزخم لما تبقى من الموسم، لدينا الحماسة والرغبة في النضال حتى النهاية في جميع المسابقات، جميع المباريات وفي جميع دقائق المباريات»..

وواصل مدرب ريال مدريد: «فينيسيوس يتحسن بدأ العام الماضي في التحسن، وتقدم مع الفريق تقدمنا شيئاً فشيئاً وفزنا بلقب دوري أبطال أوروبا تُوّجنا أبطالاً للعالم، يقدم أداءً جيداً جداً ونحن سعداء بتواجده، يواصل التحسين وهو الآن يحدث الفارق في جميع المباريات وهو أكثر فاعلية، يسجل في جميع المباريات تقريباً».

وأوضح: «كان فينيسيوس حزيناً بعد الهزيمة في مايوركا، لكنه استعد جيداً لهذه البطولة، التي فزنا بها لحسن الحظ، الآن سيمنحنا هذا اللقب دفعاً جديدة لما تبقى من الموسم، سيحظى باستراحة لمدة يومي لأنه لن يتمكن من اللعب ضد إلتشي يوم الأربعاء بسبب الإيقاف».

وأتم: «أحب كرة القدم، وأنا سعيد بمشاهدة هذه الرياضة تتحسن في جميع أنحاء العالم، لم يعد هناك الكثير من الاختلافات بين الفرق الأوروبية والافريقية أو الآسيوية، بقية القارات تتحسن بسرعة كبيرة».