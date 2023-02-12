صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسي على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الأحد، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر والحرص على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعمها في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية.

وقالت صحيفة الأنباء الكويتية تحت عنوان "السيسي: استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر" ، أن الرئيس السيسي أكد - خلال استقباله أمس، وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الخامس للبرلمان العربي، وذلك بحضور عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، وتشيف تشارومبيرا، رئيس برلمان عموم أفريقيا، والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - أهمية الحفاظ على التكاتف بين الدول العربية، معربا عن حرص مصر على تعزيز العلاقات العربية المشتركة ودعم جميع الدول العربية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتنمية، مشددا على أن استقرار وسلام كل دولة عربية هو استقرار وسلام لمصر.

وذكرت صحيفة الرأي الكويتية تحت عنوان "السيسي لرؤساء البرلمانات: استقرار وسلام الدول العربية .. استقرار وسلام لمصر" أن رؤساء المجالس والبرلمانات العربية أكدوا خلال لقائهم بالرئيس السيسي «حرص المؤتمر على بلورة رؤية برلمانية مشتركة للمساهمة في تعزيز العمل العربي ومواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية».

وفي صحيفة الجريدة وتحت عنوان "السيسي يدعو إلى تكاتف الدول العربية" قالت الصحيفة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن قرار البرلمان العربي بالتركيز خلال الدورة الحالية من المؤتمر على موضوع الأمن الغذائي، والذي تتعاظم أهميته في ظل الأزمة العالمية الحالية.