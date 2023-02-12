وزير الخارجية التركي: معابرنا الحدودية مع سوريا مفتوحة للمساعدات

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جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التأكيد على أنّ المعابر الحدودية مع الجانب السوري مفتوحة أمام المساعدات الإنسانية لا سيما الأممية.

جاء ذلك في حديث للصحفيين اليوم الأحد، بولاية هطاي التي تعرضت لزلزالين مدمرين، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد تشاووش أوغلو، تسهيل بلاده لكل المساعدات الخارجية المتجهة إلى المناطق المتضررة من الزلزالين في سوريا، متابعًا أن الأجواء التركية مفتوحة لمن أراد إيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وأوضح تشاووش أوغلو، أنّ الطرقات في الجانب السوري من معبر باب الهوى الحدودي تعرضت للتدمير بسبب الزلزالين.

ودعا الوزير التركي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لإيصال المساعدات إلى الشمال السوري عن طريق معبرين بولاية كليس.

وأوضح أنّ الأمم المتحدة تدرس حاليا استخدام معبري كليس الحدوديين لإيصال المساعدات.

ونفى تشاووش أوغلو، فتح المعابر الحدودية للسوريين في شمال سوريا، وأكد أن حركة العبور تتم من طرف واحد.

يشار إلى أن زلزالين ضربا يوم الإثنين الماضي، جنوب تركيا وشمال سوريا، أسفرا عن مقتل 28 ألف شخص، بحسب آخر إحصائية أوردتها وكالة الأناضول اليوم الأحد.



