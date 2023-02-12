قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لا توجد حالة قلق من الوضع الوبائي لفيروس كورونا في الوقت الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية اليوم" عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك حالات يستمر تسجيلها في الوقت الحالي، لكن أغلبها حالات بسيطة ويتم التعامل معها طبيا.

وأوضح أن عدد حالات كورونا في مصر قليل، كما أن شدة الحالات غير مُقلق، منوها بأن الدولة تفرض سيطرة كاملة على الوضع الوبائي.

ولفت إلى أن هناك أنواعا كثيرة من الفيروسات التي تنشط في فصل الشتاء، أحدها فيروس كورونا، مشيرا إلى نشاط الأنفلونزا الموسمية والفيروس المخلوي وغير ذلك من الفيروسات.

وشدد على ضرورة إتباع الإحترازات من الإصابة بالفيروسات بصفة عامة من تداعي الإصابة بصفة خاصة.

وحذر من خطر التعرض لتيارات الهواء، مع أهمية ارتداء الكمامات كونها تمنع الإصابة بالفيروسات كما تكون التداعيات قليلة.