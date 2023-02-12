قضايا التنمية والمناخ والتجارة تحتل أولويات جلسات القمة العالمية للحكومات

تتصدر قضايا التنمية والتجارة والتكنولوجيا والتمويل والمناخ قائمة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 13 حتى 15 فبراير الجاري بمشاركة نحو 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرا، بالإضافة إلى حوالي 10 آلاف مسئول حكومي ورؤساء 80 منظمة دولية وعدد كبير من خبراء الاقتصاد الدوليين ورؤساء الشركات العالمية.



وتتضمن القمة التي تعقد تحت شعار "استشراف مستقبل الحكومات"، عقد أكثر من 300 جلسة حوارية وتفاعلية بالإضافة إلى 22 متندى ومناقشة أكثر من 20 تقريرا.



ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول من القمة العديد من الجلسات تغطي قضايا ابتكارات الحكومة الخلاقة، ودور التمويل المناخي في بناء مستقبل مستدام والتي يتحدث فيها مختار ديوب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، وجلسة التحولات الاقتصادية على الساحة الدولية ويتحدث فيها مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، بالإضافة إلى ورش عمل حول الاقتصاد الاجتماعي، وملامح التجارة الدولية في مرحلة ما بعد العولمة، وأمن الطاقة في ظل مستقبل الانبعاثات الكربونية الصفرية والتي يتحدث فيها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فرانشيسكو لاكاميرا.



كما يتضمن جدول أعمال اليوم الأول للقمة جلسة بعنوان " توقعات مستقبلية.. نحو عصر صناعي جديد" ويتحدث فيها جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وراي جونسون المدير التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، كما تعقد جلسة بعنوان "حوكمة المتغيرات لصنع السياسات" يتحدث فيها أمين مجلس الوزراء للشئون العامة باليابان نوريوكي شيكايتا، وجلسة بعنوان "كيف سيتغير النظام العالمي في العقد القادم" ويتحدث فيها سارتورو بريس مدير مركز التنافسية العالمية، وجلسة بعنوان "كيف نصمم المدن الذكية".



ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للقمة أيضا جلسة بعنوان "تسريع وتيرة التكنولوجيا.. آفاق جديدة لصنع السياسات"، وجلسة بعنوان "الاستقرار والحوكمة.. صنع القرار والسياسة"، وجلسة بعنوان "المناخ بعد عام 2050.. الحوكمة والتقنيات ونظام سلسلة الموارد"، وجلسة بعنوان "تعزيز جودة الحياة من خلال التخطيط الحضري"، وجلسة بعنوان "اقتصاد العالم.. ما بين تحديدات جذرية وفرص نوعية" وتتحدث فيها كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي.



وجلسة بعنوان "الفجوة الرقمية.. الإجراءات نحو خطة 2030"، وجلسة بعنوان "جهود الحكومات لتسريع تحقيق التوازن بين الجنسين والنمو الإقليمي: منظور المنظمات الدولية "، وجلسة بعنوان "ما هي الموجات السياسية القادمة"، وجلسة بعنوان "كيف يؤثر النمو السكاني على اقتصاد العالم"، وجلسة بعنوان "المستقبل القادم للتعليم.. نحو منهجية تعليمية مرنة"، وجلسة بعنوان "دور الحكومات في توظيف التكنولوجيا لتعزيز مجالات البحث والتطوير"، وجلسة بعنوان "مستقبل الحوكمة والتعاون الدولي"، وجلسة بعنوان "حكومات المستقبل".



وتتضمن أعمال القمة العالمية للحكومات ستة محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.



وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.++++++++++++++3