سيراميكا يهزم المصري بثلاثية في الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا فوزا غاليا مساء اليوم الأحد، أمام المصري البورسعيدي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في الجولة الـ 18 من الدوري الممتاز.

وسجل ثلاثية سيراميكا في المباراة كل من أحمد ياسر ريان الذي سجل هدفين وزياد كمال لاعب المصري بالخطأ في مرماه.

وهذه النتيجة يفشل المصري في تحقيق الفوز للمباراة السادسة على التوالي في الدوري، بينما كسر سيراميكا كليوباترا سلسلة اللا فوز والتي استمرت لـ 6 مباريات سابقة.

وبهذه النتيجة، يرفع سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة الـ 21 في المركز العاشر بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز الـ 11 الذي توقف عن نفس الرصيد من النقاط.