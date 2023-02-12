معهد الفلك: مقدمات واضحة دائما ما تسبق حدوث أي زلزال مدمر في مصر

قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن مقدمات واضحة دائما ما تسبق حدوث أي زلزال مدمر في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن هذه المقدمات تتمثل في زلزال صغيرة، أشبه بالتوابع التي تحدث بعد الزلزال الرئيسي.

وأوضح أن أغلب المناطق التي بها نشاط زلزالي في مصر تكون فيها مقدمات، كما حدث في منطقة شدوان عام 1969، منوها بأن التسجيلات الحالية لا تشير إلى مثل هذه المعلومات.

لكنه ختم قائلا: "كل شيء يبقى في علم الغيب وندعو الله بالسلامة للجميع".

وكان الباحث الهولندي فرانك هوغربيتس، قد تنبأ بحدوث هزة قوية جديدة بعد زلزال، كما تحدث عن إمكانية حدوث زلزال يشمل مصر ولبنان.

يُشار إلى أن الباحث هو نفسه الذي كان قد توقع زلزال تركيا قبل حدوثه بثلاثة أيام، وحدّد تفاصيل بشأن الكارثة، وقد حدثت بالفعل.