أبو مازن يدعو للمساهمة في تعزيز مبادرة مؤسسة قدسنا

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، عن ثقته بأن مؤتمر القدس سيكون بمستوى القضية الكبيرة التي يتناولها، وعلى قدر التحديات الجسام التي تواجهها عاصمتنا الفلسطينية المقدسة، بفعل الاحتلال والمخططات والإجراءات التي ينفذها، والتي تستهدف تاريخ المدينة ومقدساتها وأهلها وهويتها الحضارية الفلسطينية العربية والإسلامية المسيحية.

وأشاد أبومازن - في كلمته أمام مؤتمر دعم القدس المنعقد بجامعة الدول العربية - بالمبادرة التي أطلقتها مؤسسة قدسنا برعاية الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن آل ثاني، وصندوق وقفية القدس، وصندوق تمكين القدس، التي حشدت تمويلا بقيمة 70 مليون دولار أمريكي.

وتعتزم رفعها إلى 200 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لتمويل مشروعات وقفية في القدس وفلسطين، داعيا الجميع للمساهمة في تعزيز هذه المبادرة الهامة وأمثالها، دعما لصمود أهلنا في القدس وفلسطين.