فريق كوري جنوبي ينقذ اثنين من الناجين في تركيا بعد الزلزال المدمر

أنقذ فريق الاستجابة للكوارث الكوري الجنوبي، الذي تم إرساله إلى تركيا التي ضربها زلزال مدمر، اثنين آخرين من الناجين أمس السبت.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن الفريق أنقذ مراهقا/17 عاما/ وامرأة/51 عاما/، من نفس المبنى، في مدينة "أنطاكيا" في الساعة السابعة و18 دقيقة والثامنة و18 دقيقة مساء أمس السبت على التوالي، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأضافت الوزارة أن المراهق كان فاقدا الوعي، بينما كانت المرأة في حالة جيدة.

وأنفذ الفريق حتى الآن ثمانية أشخاص، منذ بدء مهمته الخميس الماضي.

وتابعت الوزارة أن الفريق الكوري الجنوبي سيواصل عملية البحث والإنقاذ المكثفة، في مناطق من المحتمل أن يتم فيها العثور على ناجين.