وكالة الأنباء الجزائرية تكشف عن محاولة اختراقها: مصدرها إسرائيل والمغرب

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كشفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان لها اليوم الأحد، عن تعرض موقعها الإلكتروني لسلسلة من "الهجمات السيبرانية."

وجاء في بيان الوكالة "إن الهجمات التي تعرض لها الموقع الإلكتروني تهدف لاختراقه مما دفع إلى حجبه مؤقتا".

وحسب البيان، "اتضح أن هذه الهجمات مصدرها إسرائيل والمغرب وبعض مناطق أوروبا".

وتابع "التدابير والأنظمة التقنية للوكالة سمحت بصد هذه السلسلة من الهجمات الحادة التي مازالت متواصلة، والحيلولة دون تمكن محاولات الإختراق السيبراني من بلوغ قاعدة البيانات".

وأوضح البيان "الموقع الإلكتروني للوكالة بنسخته الناطقة باللغتين الوطنيتين وبلغات أجنبية يتعرض منذ فترة طويلة إلى هجمات سيبرانية متفاوتة الحدة، مسيرة من معظم المصادر الجغرافية المذكورة".

واعتبرت الوكالة الجزائرية "هذه الهجمات السيبرانية تندرج في إطار الحرب الإعلامية والإلكترونية التي تستهدف بلادنا".

وختم البيان "هذه الهجمات السيبرانية تزداد حدة غداة المواقف والقرارات المصيرية، على غرار تلك التي اتخذتها الدولة انسجاما ومبادئها الثابتة تجاه القضايا الوطنية، الإقليمية والدولية، والمرافقة الإعلامية لوكالة الأنباء الجزائرية لهذا النهج".