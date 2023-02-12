 المركزي الأفغاني: وصول حزمة مساعدات نقدية بقيمة 40 مليون دولار إلى كابول - بوابة الشروق
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المركزي الأفغاني: وصول حزمة مساعدات نقدية بقيمة 40 مليون دولار إلى كابول

د ب أ
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 5:10 م | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 5:10 م
أعلن البنك المركزي الأفغاني، اليوم الأحد، وصول 40 مليون دولار، كجزء من حزمة مساعدات نقدية، من الأمم المتحدة إلى كابول.

جاء هذا الإعلان، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وبعد عودة حركة طالبان إلى السلطة، في أغسطس 2021، بلغت حزم المعونات النقدية من المجتمع الدولي، إجمالي 873. 1 مليار دولار.

وذكر البنك، أن الحكومة تعرب عن تقديرها لدعم المجتمع الدولي؛ لشحن الأموال إلى البلاد، بهدف مساعدة الأسر الضعيفة، خلال تلك الأوقات الصعبة.

وأضاف البنك، أنه يحاول دعم القطاع المصرفي الخاص في البلاد.

ويشار إلى أنه منذ عودة طالبان إلى السلطة، أصيب النظام المصرفي في أفغانستان، بما في ذلك القطاعان الخاص والعام بالشلل، ويواجه صعوبات في الوصول إلى الأنظمة المصرفية العالمية.

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