ماذا تعرف عن منطقة آثار قلاع الضبة؟

تقع منطقة آثار قلاع الضبة بمدينة بلاط في واحة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، على بعد حوالي 3.5 كم على طول الطريق بعد موقع عين أصيل الأثري.

وكانت تعتبر جبانة للمدينة وعثر بها على مجموعة من مقابر حكام الواحات في عصر الدولة القديمة، وهي عبارة عن مجموعة من المصاطب التي شيدت بالطوب اللبن تمثل هياكل بنيت فوق المقابر الأصلية وعددها خمسة مصاطب.

ووفقًا لقطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، كان الفضل الأكبر لاكتشاف هذا الموقع يرجع للدكتور أحمد فخري، حيث تم اكتشاف الموقع عام 1970 ضمن حفائر المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية. كانت أهم المقابر التي عثر عليها بالموقع مقبرة حاكم الواحات (خنت كا) و(خنتي كاو بيبي) و(إيما بيبي) و(مدو نفر) و(دشرو).

وشُيدت تلك المصاطب بنظام درجات من الطوب اللبن تم كسوتها بألواح من الحجر الجيري ويبلغ ارتفاع أعلي مصطبة حوالي 10 أمتار.

وكانت هذه المصاطب مغطاة بطبقة من الحجر الجيري الناعم وعُثر على أثاث جنائزي وأدوات حياة يومية ولوحات جنائزية وكانت جدران هذه المقابر تزخر بالنقوش الخاصة بالحياة اليومية مثل مناظر الزراعة واستئناس الحيوان ومناظر تقديم القرابين.

ويضم حقل المصطبة العديد من المقابر الأقل حجما ترجع لعصر الدولة القديمة وعصر الانتقال الأول وهي مقابر بسيطة بيضاوية الشكل ذات درج نازل وإلى الجنوب والشرق من تلك المصاطب عُثر على دفنات خاصة بعامة الشعب وهي طبقة أقل ثراء من حكام الواحات.

وكانت عبارة عن حفر بسيطة يتم دفن أصحابها داخل لفائف وطبقات من الحصير، كما عثر بالموقع على مجموعة من مقابر ترجع للعصر الروماني.