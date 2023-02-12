 وصول المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات لحضور ثاني جلسات محاكمته - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول المتهم بقتل محامي كرداسة للجنايات لحضور ثاني جلسات محاكمته

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:56 ص | آخر تحديث: الأحد 12 فبراير 2023 - 10:56 ص

وصل إلى محكمة جنايات جنوب الجيزة، منذ قليل، المتهم بقتل المحامي بنداري حمدي، داخل مكتبه بمنطقة كرداسة، لحضور ثاني جلسات محاكمته.

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في واقعة قتل محامي كرداسة أن المتهم "م . ف"، 33 سنة، يعمل كهربائي سيارات ويقطن بمنطقة أبو رواش، تعمد قتل المجني عليه بنداري حمدي مع سبق الإصرار والترصد لاعتقاده تواطؤ المجني عليه مع خصومه في إهدار حقوقه القانونية.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم اختمر في ذهنه الانتقام من المتهم بقتله، حيث بيت النية وعقد العزم على إنهاء حياة المجني عليه، واستخدم في ذلك بندقية آلية، وذخائر لنفس السلاح، وحضر إلى مكان عمله داخل مكتب المحاماة الخاص به، وانهال عليه بإطلاق الأعيرة النارية، مما أسفر عن الإصابات بالطلاقات النارية المذكورة بتقرير الصفة التشريحية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح آلي وطلاقات نارية التي تستخدم البندقية الآلية.


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