سيناتور أمريكي: الجسمان اللذان تم إسقاطهما فوق ألاسكا وكندا كانا منطادين

قال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي وأقوى ديمقراطي في الكونجرس، إن الجسمين اللذين أسقطهما طيارو المقاتلات الأمريكية في الأيام القلائل الماضية كانا منطادين وإن الحكومة الصينية تعرضت للإذلال بسبب هذه الأحداث.

وذكر شومر، متحدثا في برنامج إخباري صباحي على تلفزيون (ايه.بي.سي) اليوم الأحد، أنه حصل على معلوماته من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وأضاف أن الحكومة تعتقد أن كلا الجسمين كانا منطادين "لكنهما أصغر بكثير من أول واحد". وكان يشير إلى منطاد تم رصده فوق ولاية مونتانا غربي البلاد وأسقطته الولايات المتحدة فوق ساحل ساوث كارولينا.

وأوضح النائب الأمريكي، أن أحد المنطادين الذي كان فوق ألاسكا يوم الجمعة، والآخر فوق كندا يوم السبت كانا يحلقان على ارتفاع 40 ألف قدم مما قد يعرض الحركة الجوية للخطر.

ووصف تدمير هذه المناطيد بأنه "مناسب".

وتتهم الحكومة الأمريكية الصين باستخدام "منطاد مراقبة للتجسس على المنشآت العسكرية". من ناحية أخرى، تحدثت بكين عن منطاد أبحاث مدني انحرف عن مساره.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية، الصين بإدارة برنامج مراقبة دولي واسع النطاق واستهداف أكثر من 40 دولة في القارات الخمس بأسطول من مناطيد التجسس.

وترفض بكين الاتهامات وتتهم الحكومة الأمريكية بشن "حرب معلومات" بسبب مزاعم التجسس. ويتسبب النزاع في توتر إضافي في العلاقة المتوترة بالفعل بين البلدين.