بيلينجهام يغيب عن بعثة ريال مدريد لمواجهة لايبزج

غاب صانع الألعاب الإنجليزي الدولي الشاب جود بيلينجهام عن بعثة فريقه ريال مدريد الإسباني، التي سافرت إلى ألمانيا اليوم الاثنين لملاقاة لايبزج غدا الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وتعرض بيلينجهام لإصابة بإلتواء في الكاحل الأيمن، خلال فوز الريال على جيرونا 4-0 بالدوري الإسباني أمس الأول السبت.

وسجل بيلينجهام 20 هدفا خلال 31 مباراة لريال مدريد، ليصبح أحد الأعمدة الأساسية للفريق.

وقال الإيطالي كارلو انشيلوتي مدرب الريال "علينا أن نفكر أن بيلينجهام غير موجود، لكننا فزنا في أربع مباريات من أصل أربع خضناها في غيابه، هؤلاء الذين حلوا مكانه أدوا بشكل طيب للغاية، مثل براهيم دياز وخوسيلو".

وأضاف أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "هو لاعب مهم للغاية لكني أعتقد أنها فرصة لكي نحصل على تحفيز أكبر".