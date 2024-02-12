حققت مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا الشعبوي اليميني المتطرف مكاسب مقارنة بنتائجها في الانتخابات السابقة على الرغم من أنها حاليا محتجزة لدى الشرطة بتهمة دعم منظمة إرهابية.

وحصلت بيرجيت مالساك-فينكيمان مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا في الإعادة الجزئية للانتخابات الاتحادية الفاسدة التي جرت في برلين عام 2021، والتي أمرت المحكمة باعادتها بسبب العديد من الحوادث المؤسفة الموثقة، على 5ر5% من الأصوات الأولى - بزيادة 2ر0% عن المرة السابقة، حسبما قال مسؤولو الانتخابات.

وكانت مالساك-فينكيمان من بين العديد من المشتبه بهم الذين القي القبض عليهم في مداهمة واسعة النطاق للشرطة جرت في كانون الأول/ديسمبر 2022.

واتهمها مكتب المدعي العام الاتحادي بدعم منظمة إرهابية يمينية والانتماء إليها. وقد اعترفت ببعض الاتهامات، لكنها نفت أن يكون للجماعة أهداف إرهابية.

ولم يسمح بإعادة النائبة السابقة، التي لم تعد الآن عضوا في حزب البديل من أجل ألمانيا، إلى البوندستاج في انتخابات عام 2021 في دائرتها الانتخابية ستيجليتز زيليندورف في برلين.

وظهر اسم مالساك فينكمان مرة أخرى على بطاقة الاقتراع لأنه لا يسمح للأحزاب بتقديم مرشحين جدد في إعادة الانتخابات.

وجاءت إعادة الانتخابات يوم الأحد بعد أن شاب تصويت برلين لعام 2021 طوابير طويلة وأوراق اقتراع غير صحيحة أو مفقودة، إلى جانب اضطرار مراكز الاقتراع إلى البقاء مفتوحة بعد وقت الإغلاق الرسمي المحدد له الساعة السادسة مساء.