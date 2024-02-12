ثلاثة قوارب تحمل 124 مهاجرا تعبر القنال الإنجليزي

أكدت وزارة الداخلية البريطانية أن ما إجماليه 124 مهاجرا قاموا بالرحلة الخطيرة لعبور القنال الإنجليزي في ثلاثة قوارب صغيرة يوم السبت.

وبوصول هذه المجموعة من المهاجرين، يرتفع إجمالي عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا إلى 1506 مهاجرين، في تراجع عن العدد الذي بلغ 2072 مهاجرا الذي وصل حتى هذا الوقت في عام 2023، وبزيادة عن العدد المسجل في نفس الفترة عام 2022 والذي بلغ 1339 مهاجرا.

وكان العدد الإجمالي من الوافدين الذي تمكنت قوة الحدود من اعتراضه هذا الأسبوع هو 171 في حين تم تسجيل أكبر عدد من الوافدين وهو 358 في يوم واحد يوم 17 يناير، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وبعيدا عن عبور عدد من المهاجرين يومي السبت والخميس الماضيين، لم يتم اعتراض قوارب صغيرة منذ يوم 31 يناير الماضي.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك قد جعل "وقف القوارب" تعهدا رئيسيا لقيادته مع اقتراب البلاد من انتخابات عامة متوقعة في وقت لاحق من العام الجاري.