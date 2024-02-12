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غياب نوير ومزراوي عن تدريب بايرن ميونخ

محمد جلال
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 6:34 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 6:34 م

غاب الحارس الدولي مانويل نوير عن تدريبات فريقه بايرن ميونخ الألماني اليوم الاثنين نظرا لحصوله على راحة.

وغاب نوير عن جميع حصص التدريب الأسبوع الماضي، لكنه شارك في المباراة التي خسرها بايرن أمام باير ليفركوزن بثلاثة أهداف دون رد أمس الأول السبت في قمة البوندسليجا.

ومن المتوقع أن يلحق نوير بمواجهة لاتسيو الإيطالي بعد غد الأربعاء في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وأكد النادي البافاري أيضا أن مدافعه المغربي نصير مزراوي حصل على راحة في الوقت الذي تدرب فيه الوافد الجديد بريان سرقسطة بعد تعافيه من نزلة برد.


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