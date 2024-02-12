ديفيد كاميرون ينتقد تصريحات ترامب بشأن حلف الناتو

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بألا تحمي الولايات المتحدة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذين لا ينفقون ما يكفي على الدفاع "ليس نهجا عاقلا".



وأصبح كاميرون أول وزير بريطاني ينتقد بشكل علني التصريحات التي أدلى بها ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، يوم السبت الماضي.



وأكدت الحكومة البريطانية في وقت لاحق أن رئيس الوزراء ريشي سوناك، واثق من أن الولايات المتحدة ستظل حليفا يعتمد عليه بغض النظر عن هوية الفائز بالانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.



وخلال حديث مع الصحفيين أثناء زيارته لمدينة "إيست كيلبرايد" في اسكتلندا، قال وزير الخارجية البريطاني "أنا مؤيد قوي للغاية لحلف الناتو".



وتابع كاميرون "إنه (الناتو) الذي يساعد في جعلنا آمنين وهذا مهم للغاية في هذا العالم، حيث شاهدنا غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الرهيب وغير القانوني لأوكرانيا".



وأكد "وفي الواقع، لقد أصبح الناتو أكثر قوة هذا العام، بانضمام السويد وفنلندا".

وقال "بالطبع، نريد أن تنفق كل الدول مثلنا 2% من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن أعتقد أن ما قيل لم يكن نهجا عاقلا".



وأضاف كاميرون أن الناتو أصبح "أكثر أهمية من أي وقت مضى في هذا العالم الخطير والمتقلب.. كما أن قول بعض الأشياء التي قيلت، لم يكن عملا مسؤولا أو عاقلا".



وانتقد أمين العام الحلف ينس ستولتنبرج بشدة تصريح ترامب.



وقال ترامب في إطار حملته الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا مؤخرا،إنه "لن يحمي" الدول من روسيا إذا لم تلتزم بمتطلبات الانفاق الدفاعي التي حددها حلف الناتو.



وأضاف: "في الواقع، سأشجعهم على القيام بأي شيء يرغبون فيه"، في إشارة إلى روسيا، ليلقي ظلالا من الشك على التزام الحلف بالدفاع الجماعي.