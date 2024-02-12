متحدث الوزراء: الانطباعات خلال الاجتماع مع مديرة صندوق النقد إيجابية ومبشرة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانطباعات خلال الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات 2024» بالعاصمة دبي، كانت «إيجابية ومبشرة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن مديرا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أعربا عن تفهمها للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، وأكدا دعمهما للقاهرة.

وذكر أن اللقاء مع مدير البنك الدولي ناقش التعاون مع البنك في إطار البرامج المشتركة بين الجانبين، خاصة دعم دور القطاع الخاص.

وأوضح أن «مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك، تعد المستشار الاستراتيجي للحكومة لتقديم خدمات المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات».

وأشار إلى أن اللقاء شهد إعادة التأكيد على التزام الحكومة بدعم دور القطاع الخاص، واستمرار التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية؛ لدراسة المضي قدمًا واستكمال برنامج الطروحات، وكيفية دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في إجمالي استثمارات الدولة بنسبة 65%.