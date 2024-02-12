روسيا: التجارة الإلكترونية تقفز 28% إلى نحو 70 مليار دولار في 2023

قالت الخدمة الصحفية لاتحاد شركات التجارة عبر الإنترنت الروسي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن حجم مبيعات التجارة الإلكترونية في روسيا ارتفع بنسبة 28٪ على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4ر6 تريليون روبل (34ر70 مليار دولار) في عام 2023.

وقال الاتحاد "بلغ حجم التجارة عبر الإنترنت في روسيا 359ر6 تريليون روبل في عام 2023، بزيادة قدرها 28% مقارنة بالعام السابق"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف الاتحاد "على وجه الخصوص، جاء 1ر3% أو 197 مليار روبل (16ر2 مليار دولار) من هذا الحجم من السوق عبر الحدود، في حين بلغت حصة مبيعات شركات التداول الروسية عبر الإنترنت 9ر96% أو 2ر6 تريليون روبل (13ر68 مليار دولار)."

وقال الاتحاد إن "توزيع المنتجات في الفئة الأكثر شعبية ظل ثابتا، حيث استحوذت الأجهزة الرقمية والمنزلية على 18٪ من إجمالي المشتريات. وشملت الفئات الشعبية الأخرى الأثاث والسلع المنزلية بنسبة (4ر15%)، والملابس والأحذية بنسبة (6ر14%)، والمواد الغذائية بنسبة (11%)، وكذلك منتجات التجميل والصحة بنسبة (1ر8%)."