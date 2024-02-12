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تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، عددًا من المدارس التابعة لإدارة الهرم التعليمية، وذلك في ثاني أيام الفصل الدراسي الثاني، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتابع وكيل الوزارة، سير العملية التعليمية داخل الفصول؛ للإطمئنان على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس.

وكلف سلومة، مديري العموم بتحليل نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل من الرابع الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي والشهادة الإعدادية، ومتابعة التوجيهات للمواد ذات النسب الضعيفة.

كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس، ونبه على مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والانتهاء من المناهج الدراسية وفقا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة.

وأكد وكيل الوزراة، ضرورة الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية، وإعلان نتائجها، فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني للشهادة الإعدادية.

وأشار وكيل الوزراة، إلى ضرورة الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني، ومتابعة سد العجز من أعضاء هيئة التدريس بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء فى حالة حدوث أية كوارث طبيعية ويتم تنفيذها منذ بداية الدراسة.

وأكد وكيل الوزراة، على أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية وتهوية الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا على سلامة وصحة الطلاب.