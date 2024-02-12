الشرطة السويسرية تحقق بشأن احتمال حدوث واقعة معادية للسامية في دافوس

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بدأت الشرطة السويسرية تحقيقا بشأن احتمال حدوث تمييز ضد الزبائن اليهود في مطعم في مدينة دافوس.

وكان أحد المواطنين قد أبلغ الشرطة أمس الأحد بشأن وجود لافتة يحتمل أن تكون معادية للسامية في المطعم، حسبما ذكر متحدث باسم الشرطة في منطقة جريسونز.

ونشر مستشار محلي من زيوريخ يدعى يهودا شبيلمان صورة للافتة المذكورة على موقع إكس (تويتر سابقا) في المطعم الذي يقع في منطقة جبلية ويؤجر أيضا معدات للرياضات الشتوية في المنطقة.

وتتضمن اللافتة عبارة بالعبرية تقول إنه "نظرا لوقوع حوادث مزعجة.. لن يتم بعد الآن تأجير المعدات لأشقائنا اليهود".

وقال المتحدث إن الشرطة شاهدت اللافتة وتجري الآن تحقيقا لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب جريمة تمييز أو تحريض على الكراهية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب بشأن هذه الواقعة من إدارة المطعم أو هيئة السياحة في دافوس.