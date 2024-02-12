أرامكو السعودية تبحث رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي

كشف رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر، اليوم الاثنين، عن سعي الشركة إلى رفع الطاقة الاستيعابية والإنتاج اليومي.

وقال الناصر، خلال جلسة حوارية في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول اليوم، إنه "بحلول 2025 سيتغير استهلاك النفط، بشكل كامل عالميا ويعتمد على العرض والطلب، وفقا لاتفاقية 2023"، موضحا أن شركة أرامكو بإمكانها النمو في أي مجال، فيما من الممكن إنتاج شركات تقنية وربحية أخرى.

وأضاف "أرامكو السعودية تبحث عن الاستمرارية في الإنتاج والنمو في الغاز والنفط وجميع مصادر الطاقة"، موضحا أن "الطلب العالمي على النفط في ازدياد مستمر وقد يصل إلى 104 ملايين برميل يوميا بنهاية 2024، وإلى 105 ملايين خلال 2025".

وأكد أنه لا يتفق مع الآراء التي تشير الى أن الطلب على النفط وصل الى ذروته"، مردفا: "التنقيب على النفط عالميا لا يزال في أوجه".

وأوضح أن تكلفة الهيدروجين مرتفعة إذ يبلغ 400 دولار للبرميل الواحد، وتوجد مشكلة في توفيره، قائلا إنه في الـ15 عاما الأخيرة تم زيادة مليوني برميل في إنتاج النفط.

وانطلق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول بمركز معارض الظهران اليوم بمشاركة 250 شركة، ويستمر لمدة 3 أيام.