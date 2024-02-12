محكمة أمريكية تطالب ماسك بالإدلاء بشهادته في تحقيق بشأن تويتر

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طالب قاض اتحادي في الولايات المتحدة بأن يدلي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بشهادته في تحقيق رسمي بشأن استحواذه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وأمر القاضي الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس اكس" ماسك بالإدلاء بشهادته في تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يتعلق باستحواذه عام 2022 على تويتر الذي غير اسمه إلى "إكس".

وتجري الهيئة التنظيمية الاتحادية تحقيقا فيما إذا كان ماسك أو شخص آخر ارتكب جريمة احتيال في الأوراق المالية عام 2022 حيث اشترى اسهم تويتر قبل استحواذه على الشركة.

وصدر الأمر القضائي بعدما رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية دعوى ضد ماسك لعدم حضوره للإدلاء بشهادته في سبتمبر ورفضه في وقت لاحق حضور المقابلة بعد إعادة تحديد موعدها.