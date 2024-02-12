البنك المركزي الأوروبي يدعو البنوك التجارية إلى التحلي باليقظة

دعت رئيسة مجلس الإشراف في البنك المركزي الأوروبي، البنوك العاملة في منطقة اليورو إلى التحلي باليقظة في ظل حالة عدم اليقين الحالية.

وقالت كلاوديا بوش في كلمة مكتوبة لها إن "إن البنوك الأوروبية حاليا أفضل من حيث الوضع الرأسمالي والمرونة مما كانت عليه منذ 10 سنوات.. لكن ليس هناك مجال للشعور بالرضا عن النفس".

وأضافت بوش، التي كانت نائب رئيس البنك المركزي الألماني قبل تعيينها في منصبها في البنك المركزي الأوروبي في الشهر الماضي "التغييرات الهيكلية في الاقتصاد الحقيقي، والمخاطر الجديدة والرقمنة وتزايد المنافسة يمكن أن تمثل تحديا لنماذج عمل البنوك".

وتابعت إن البنوك استفادت مؤخرا من ارتفاع أسعار الفائدة وحققت أرباحا أعلى "هذا يتيح للبنوك فرصة لزيادة مرونتها فيما يتعلق بتكوين احتياطيات رأسمالية وزيادة مرونة بنيتها التحتية التكنولوجية".

وذكرت المصرفية الألمانية "هناك مؤشرات واضحة بالفعل إلى أن جودة أصول المؤسسات الكبيرة بدأت تتدهور".

يذكر أنه حتى نهاية 2022 كان هناك تراجع مطرد في نسبة الديون المتعثرة أو المعدومة لدى البنوك في منطقة اليورو. لكن منذ بداية 2023 تزيد هذه النسبة بدرجة بسيطة، رغم أنها ما زالت منخفضة.

ومؤخرا تركز مراقبة مخاطر الائتمان على "القطاعات الأشد عرضة للمخاطر" مثل العقارات التجارية.

يُذكر أن مجلس الرقابة المصرفية في البنك المركزي الأوروبي تأسس عام 2014 في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة المالية والمصرفية الأوروبية في ذلك الوقت.