كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، أن القناة 13 الإخبارية علّقت مؤقتًا عمل مراسل لديها بعد أن انتقد على الهواء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني إنه "تم إيقاف مراسل أخبار القناة 13 جيل تماري، عن العمل بعد أن قال يوم الأحد إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غير مهتم بالإفراج عن الرهائن في غزة ويريد موتهم جميعا".

واستدركت: "من المتوقع أن يعود تماري (إلى عمله في القناة)، الذي اعتذر في وقت لاحق الأحد، يوم الأربعاء".

ونقلت الصحيفة عن القناة أن إدارتها "تدين ما قاله جيل تماري"، وقالت: "لقد أخطأ في تصريحه واعتذر عنه على الهواء، وبعد ذلك فقط، من المتوقع أن يعود إلى الهواء في الأيام المقبلة"، وفقا لوكالة الأناضول.

ويواجه نتنياهو انتقادات متكررة من الشارع الإسرائيلي وعدد من السياسيين حتى المنتمين لمجلس الحرب، على خلفية أزمة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وعدم التوصل لمسار يضمن عودتهم أحياء، إضافة إلى اتهام حكومته بالفشل في كشف والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر 2023.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8 آلاف و800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين.