قال الإعلامي أسامة كمال، أن إسرائيل لديها وهم أن مصر قلقة مما يحدث وأن العالم سيقف في ظهرها خلال الهجوم على رفح الفلسطينية، مضيفًا: "رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو ليس مسيطرًا على نفسه، وأصبح واحدًا من 100 ألف إسرائيلي يحتاجون لعلاج نفسي".



وقال أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، إن إسرائيل بلد تعيش في وهم أنها قضت على المقاومة الفلسطينية ويتبقى القليل في رفح، وهناك قلق من العملية العشوائية التي تقوم بها إسرائيل في رفح، منوهًا إلى أن الطريقة البلهاء للجيش الإسرائيلي في غزة تشعره بالقلق على ضحايا العملية المرتقبة في رفح الفلسطينية.



ولفت إلى أن صحفية «وول ستريت جورنال» جاء بها بأن مصر تهدد بتعليق اتفاق السلام إذا عبر الفلسطينيون الحدود مع غزة أو اجتاح الجيش الإسرائيلي رفح، وأن مصر لا تحب القادم ولكن قادرة عليه، متابعا: "الإيمان بالله هو الشيء الباقي للشعب الفلسطيني الآن كي يتمسكون به ويفوضوا أمرهم ويثقوا بالله"، موضحا أن هذه الدعوة ليست للاستسلام ولكن من أجل التوجه لله، والإخلاص في دعم الغير لهم.