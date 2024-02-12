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أطباء بلا حدود: هجوم إسرائيل على رفح سيكون كارثيا

رام الله - د ب أ
نشر في: الإثنين 12 فبراير 2024 - 1:50 م | آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 1:50 م

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، "إن الهجوم البري المعلن من إسرائيل على رفح سيكون كارثيا"، داعية إسرائيل إلى "وقفه فورا".

وأضافت المنظمة، في تصريح صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أنه لا يوجد هناك مكان آمن في غزة، وعمليات التهجير القسري دفعت السكان إلى رفح وهم محاصرون وليس لديهم خيارات.

وأشارت إلى "حجم الاحتياجات الهائل للمواطنين في قطاع غزة، وأن الوضع في القطاع يتطلب استجابة إنسانية على نطاق أوسع بكثير".

ودعت جميع الحكومات الداعمة بما فيها الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف إطلاق النار.


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