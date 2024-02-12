الأحزاب الباكستانية تستأنف مباحثات تشكيل حكومة ائتلافية

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من المقرر أن يجتمع كبار السياسيين الباكستانيين اليوم الاثنين في العاصمة إسلام آباد لاستئناف المفاوضات الصعبة لتشكيل حكومة ائتلافية، عقب عدم أي فوز حزب بأغلبية مطلقة في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي.

وقال عزام تارار، مساعد رئيس الوزراء السابق نواز شريف" لا يمكن لأي حزب تشكيل الحكومة بمفرده".

وكان حزب شريف قد دشن الجمعة الماضية مباحثات تشكيل الحكومة الائتلافية مع الرئيس الأسبق آصف على زارداري وبعض الجماعات العرقية والاسلامية الصغيرة .

وفاز المرشحون المدعومين من رئيس الوزراء السابق عمران خان المحبوس حاليا بـ101 مقعد من بين 265 مقعدا، تم المنافسة عليها بصورة مباشرة في البرلمان الوطني، بحسب اللجنة الانتخابية.

وجاء حزب شريف في المرتبة الثانية بعدما فاز بـ75 مقعدا، في حين فاز زارداري في 54 دائرة انتخابية.

وعلى الرغم من أن أنصار خان خاضوا الانتخابات كمرشحين مستقلين بعدما قضت المحكمة بحل حزبه، فإنه لا يوجد مانع قانوني يحول دون انضمامهم لحزب آخر.

وقال تارار إن شريف وزارداري وقادة آخرين من جميع الأحزاب سوف يستمرون في مباحثاتهم في إسلام آباد، عقب إجراء مفاوضات في مدينة لاهور خلال عطلة نهاية الأسبوع.