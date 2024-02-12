رئيس شعبة الأدوية: حقن الأنسولين متوفرة في كل الصيدليات

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن «حقن الأنسولين متوفرة في الصيدليات العادية والصيدليات التابعة للدولة»، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية نفت وجود نقص في تلك الحقن.



وناشد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، الجهات التي تعاني نقصًا في الحقن، التواصل مع هيئة الدواء لإعلامها بأماكن توفرها.



وأشار إلى أن «الفترة الماضية شهدت ضغطًا للطلب على 3 أنواع من حقن الأنسولين؛ بسبب اقتناع البعض أنها تساعد على التخسيس»، قائلًا إن الهيئة تضع قواعد معينة لمنع إساءة استخدام الحقن؛ حفاظًا على صحة المرضى.



وعن نقص بعض الأدوية في مصر، أوضح أن الشركات الأجنبية الكبرى كانت تسيطر على السوق المصري، والأكثر مبيعًا والأعلى سعرًا؛ لأن لها نشاطًا دعائيًا قويًا.



ولفت إلى أن مصر توقفت خلال الفترة الماضية عن استيراد دواء الغدة الإنجليزي بسبب مشكلة لم يحددها، مضيفًا: «حملات التوعية أدت إلى التعريف بالدواء المصري الذي يوجد منه فائض في الإنتاج ويباع بنصف سعر المستورد».



وذكر أن «هيئة الدواء تتفاوض مع الشركة الأجنبية المصنعة لدواء الغدة بشروط مصر، ويأتي على رأسها توفير الدواء وإعادة استيراده ومنحه حصة في السوق، لكن السيادة والأغلبية للدواء المصرية».



وأكد أن هناك شكوى حقيقية لنقص وعدم تواجد بعض الأدوية، مختتمًا: «هناك مثائل بنفس التركيبة والتركيز بسعر أقل، والأطباء متعاونون لكتابة البدائل والمثائل المصرية».