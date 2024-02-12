الحكومة الإسرائيلية: السلطة الفلسطينية عليها الالتزام بمكافحة حماس

قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، إن السلطة الفلسطينية عليها أن تكون ملتزمة بمكافحة حركة حماس.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، اعتبر أنه من المؤسف أن السلطة لم تندد بهجوم السابع من أكتوبر (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس).

وأوضح أن السلطة الفلسطينية عليها مكافحة ما سماها "الأيديولوجية السامة" لحماس، متابعًا: "السلطة تدعي أن حماس جزء من النسيج الفلسطيني، وهذا يبين مشكلة التطرف التي نواجهها".

وذكر أن إسرائيل تأمل أن يطوي الشعب الفلسطيني صفحة جديدة في اليوم التالي لما قال إنه القضاء على حماس.

وادعى أن إسرائيل تل أبيب في هذه الحالة، أن يكون الشعب الفلسطيني ملتزمًا بالعيش بجانب الإسرائيليين بسلم بدلًا من مواصلة الاستراتيجية التي وصفها بـ"الفاشلة" على مدار السنوات الماضية، والتي زعم أنها تستهدف القضاء على أي وجود يهودي.