إسرائيل تحث وكالات الأمم المتحدة على إجلاء المدنيين من منطقة الحرب

أعلن المتحدث باسم حكومة إسرائيل ايلون ليفي في إحاطة عبر الإنترنت، أن إسرائيل ناشدت وكالة الأمم المتحدة، بالتعاون بخصوص خطة أعدها الجيش لإجلاء مدنيي غزة من رفح.



ووفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء، قال ليفي "لا تقولوا إنه لا يمكن فعل ذلك، انخرطوا معنا للتوصل إلى حل".



وأضاف أن القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة والممثلون الدوليون يمكن أن تحمي المدنيين الآن.



وقال إن مطالب المسؤولين الدوليين إسرائيل بعدم شن هجوم لأن المدنيين سوف يتأذون، ولكن يقاومون جهود إخراج المدنيين من طريق الأذى، فأنهم يكونون متواطئين مع إستراتيجية الدروع البشرية التي تنتهجها حماس.



وحذرت الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة إسرائيل من أن شن عملية عسكرية في مدينة رفح المكتظة بالنازحين، سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية، من شأنها أن تؤجج الوضع المأساوي الحالي بالفعل في قطاع غزة جراء نقص المياه والغذاء والأدوية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس ردا على هجمات الحركة على جنوب إسرائيل واحتجاز رهائن ونقلهم إلى القطاع.