صرخة من أطفال غزّة: لا تتركوا أحلامنا تموت

في خضمّ حربٍ ظالمة، اشتعلت نيرانُها في شوارع غزة، عاشت طفلة فلسطينية صغيرة تدعى «هند رجب» بنت الست سنوات تجربةً مؤلمة مُثقلة بهموم الحربِ وآلامها هزّت مشاعر العالم بأسرهِ.

في التاسع والعشرين من يناير 2024، فرّت هند مع عائلتها من ويلات القصف الجوي المتواصل غرب غزة، بيد أنّ قذائف ونيران الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية الغادرة لم تدع سيارة عائلتها، التي كانت تقلهم أثناء نزوحهم جنوبا أن تنجو، تاركة هند عالقة وسط جثث أفراد عائلتها محاصرة داخل المركبة بالدبابات والجنود.

لم تستسلم هند لليأس، بل اتّخذت من هاتف عائلتها سلاحًا تُقاوم به الظلم، اتّصلت بالهلال الأحمر الفلسطيني طلبًا للنّجدة، وبصوتٍ مُتقطع ونداء مُرتجف مُحمّلًا بمشاعر الخوف والألم، كانت تُناشد المُسعفين إنقاذها من موتٍ محدق، بعدما وجدت نفسها محاصرةً داخل سيارة محطمةٍ، محاطةً بجثث عائلتها.

انتشر نداء هند الذي سجله موظفو الهلال الأحمر الفلسطيني كالنار في الهشيم عبر مواقعِ التواصل الاجتماعي، مُثيرًا مشاعر الغضب والحزن في قلوب العالم أجمع، بينما ظلّت صرختُها تُردد «أرجوكم، تعالوا، أنا خائفة، خائفة»، كانت هذه هي الكلمات التي هزّت مشاعر موظّفي الهلال الأحمر، وجعلتهم يسارعون لإنقاذها رغم صعوبة المهمّة.

في النهاية، تمكن طاقم الإسعاف من الوصول إلى مكان الحادث لإنقاذ هند، لكنّهم لم يتمكنوا من إنقاذ أنفسهم، فقد قُتل طاقم الإسعاف، المكون من فردين، أثناء محاولتهم إنقاذ الطفلة كيفما قتلت بالضبط عائلتها.

وبعد 12 يومًا من المعاناة؛ عثر صباح السبت 10 فبراير، على جثمان هند وخمسة من أفراد أسرتها «خالها وزوجته وأطفاله الثلاثة» في سيارة حاصرتها الدبابات الإسرائيلية أمام محطة وقود محيط حي تل الهوى، وعلى بعد أمتار قليلة، كانت تقف سيارة الإسعاف وبجوارها جثتي المنقذين.

وفي رسالة مؤلمة وجهتها والدة الطفلة للعالم أثناء بكائها، قالت: «رسالتي للعالم حسبنا الله ونعم الوكيل، تركت في قلبي ذكريات ووجع، أحلى وأبسط طفلة في العالم، حلمها كانت تكون طبيبة وأنتو خذلتوها، حتى الأطباء اللي راحوا ينقذوها استشهدوا، والله ما أنا مسامحة كل واحد كان يقدر يساعد هند وتخاذل».

رحلت هند، لكنّ صرختها ستظلّ خالدة في ذاكرة العالم، نداء للإنسانية بأسرها لوقف الظلم والقهر الذي يُمارس ضدّ أطفال وشعب فلسطين ليذكّرها بمدى خذلانها وعجزها، فهل من مُلبٍّ للنداء؟