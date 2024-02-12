مستشار الرئيس الفلسطيني: واشنطن تتحمل وزر الدماء التي تسيل في غزة

قال مستشار الرئيس الفلسطيني الدكتور محمد الهباش، إن الاحتلال ينفذ «مذبحة مفتوحة» بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، منذ 4 أشهر، منوهًا أن الحرب التي يشنها الاحتلال أسفرت عن استشهاد ما يزيد عن 30 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن الحرب الإسرائيلية أدت إلى تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية والمنشآت في القطاع، منوهًا أن «إسرائيل تُمعن في تنكرها للقانون الدولي؛ ضاربة بعرض الحائط كل الاتفاقيات التي تدعو لوقف إطلاق النار والعدوان».

ونوه أن «المشكلة الرئيسية تكمن في دعم الاحتلال من واشنطن»، قائلًا إن «الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك وحدها قرار وقف العدوان، وتستطيع أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب لو أرادت».

ولفت إلى أن «واشنطن تتبنى استمرار الحرب وتقول إن الوقت غير مناسب لوقف إطلاق النار»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تتحمل الوزر والمسئولية الكاملة عن الدماء التي تسيل في غزة.

وأكمل: «نحمل الإدارة الأمريكية المسئولية عما حدث وما يحدث الآن وما يمكن أن يحدث، واشنطن بإمكانها وقف العدوان لكنها لا تريد ولا تعطي أهمية للدماء الفلسطيني والضحايا الذين يسقطون كل يوم».

وأشار إلى أن «القيادات الإسرائيلي لا تخفي أن عرقلة دخول المواد الأساسية أمر متعمد وجزء من المعركة والحرب»، مضيفًا: «نتنياهو قال في أكثر من مناسبة لأسباب عسكرية ولها علاقة بإدارة الحرب: (إننا نقلل دخول الماء والغذاء والدواء لقطاع غزة)، هو يعترف بعرقلة دخول المواد الأساسية والأمر يعد جريمة حرب».

وذكر أن «المجتمع الدولي يصم آذانه عن الاستماع لصوت القانون والعدالة»، مختتمًا: «آن الأوان أن يقول العالم كفى هذا التنكر للقانون الدولي والاستخفاف بحقوق الشعب الفلسطيني».