الاتحاد الأوروبي يقترح فرض قيود على 3 شركات صينية بتهمة مساعدة روسيا

اقترح الاتحاد الأوروبي فرض قيود تجارية جديدة على نحو 24 شركة، من بينها ثلاث شركات في الصين، بتهمة دعم جهود الحرب الروسية في أوكرانيا.

وإذا تم تبني هذه القيود، ستكون هذه هي أول مرة يفرض فيها الاتحاد الأوروبي قيودا على شركات داخل الصين منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

وتشمل القائمة أيضا شركات في هونج كونج وصربيا والهند وتركيا، وفقا لمسودة للمقترح، أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وتنص القيود على منع الشركات الأوروبية من إجراء تعاملات تجارية مع الشركات المدرجة في القائمة وذلك في إطار جهود الاتحاد للحد من قدرة روسيا على الحصول على سلع تخضع للعقوبات عبر شركات في دول ثالثة.

وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق فرض عقوبات على العديد من الشركات الصينية إلا أنه تم اسقاط المقترحات في أعقاب مقاومة من بعض الدول الأعضاء وبعدما قدمت بكين ضمانات للاتحاد.

وتحتاج عقوبات الاتحاد الأوروبي إلى دعم كل الدول الأعضاء لكي يتم اعتمادها، ويمكن أن تتغير قبل ذلك.