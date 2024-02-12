دويتشه بان الألمانية: 450 واقعة سرقة لمعادن من الشركة في 2023

أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الإثنين، أن جرائم سرقة المعادن التي تعرضت لها العام الماضي تزايدت بشكل طفيف، مقارنة بالعام السابق عليه، حيث بلغ عددها حوالي 450 جريمة.

وذكرت الشركة أن حوالي 3200 رحلة بالقطار تأخرت خلال العام الماضي، وأن إجمالي زمن التأخير بلغ نحو 40 ألف دقيقة بسبب سرقات المعادن.

وذكر متحدث باسم الشركة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن عدد سرقات المعادن تراجع بشكل كبير عند المقارنة بفترة زمنية أطول، حيث وصل عدد هذه السرقات عام 2013 إلى 3200 جريمة.

وأوضح المتحدث أن السكك الحديدية تغيرت بشكل كبير، مشيرا إلى أنه "يتم استخدام بدائل المعادن كلما أمكن ذلك، ويتم حاليا توفير حماية فنية وحراسة أفضل للمنشآت ومواقع البناء"، مضيفا أن "السكك الحديدية تعمل عن كثب مع الشرطة الاتحادية، مما يعني أن لصوص المعادن يتم ضبطهم بانتظام أثناء ارتكاب جرائمهم.

غير أن المتحدث ذكر أنه "ليس من الممكن إجراء مراقبة شاملة لشبكة السكك الحديدية التي يصل طولها إلى نحو 34 ألف كيلومتر".