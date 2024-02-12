رئيس وزراء كوسوفو: لن يتم التراجع عن تبني العملة الأوروبية الموحدة

أعرب رئيس وزراء كوسوفو البين كورتي، عن تأييده للقواعد الجديدة المتعلقة بتبني العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" كعملة موحدة للبلاد، والتي انتقدتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على أساس إنها تعرقل المساعدات النقدية لأفراد عرقية الصرب الذين يستخدمون عملة الدينار .

وقال رئيس الوزراء كورتي، في حوار مع تلفزيون بلومبرج في لندن، إن الحكومة لن تتدخل في تطبيق البنك المركزي للقواعد، التي بدأ تنفيذها في الأول من فبراير الجاري. كما أكد كورتي أنه سوف يتم منح أفراد الصرب فرصة للتكيف مع القواعد الجديدة.

وأضاف كورتي اليوم الاثنين "لا نستطيع التراجع عن هذا القرار". وأوضح "لن نتخذ أي نوع من الإجراءات العقابية، نحن لا نريد معاقبة أي شخص".