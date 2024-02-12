قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه «لا داعٍ لربط تحريك سعر الصرف المرتقب بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة»، مشيرًا إلى أن «الإصلاح الاقتصادي هدف مصري في الأساس».



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أن المواطنين استقبلوا أخبار الزيادات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في المرتبات والمعاشات، بصورة إيجابية.



وأوضح أن «تلك الزيادات تأتي في ضوء ارتفاع نسبة التضخم، وإدراك الجميع لأهمية الحوكمة لدعم المواطنين»، معقبًا: «الإصلاح هدف أساسي، بغض النظر عن أي إجراءات ومشاورات أخرى تجريها الحكومة المصرية».



ولفت إلى أن «الحكومة أكدت حرصها على دعم المواطنين لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم، بغض النظر عن أي مفاوضات ومشاورات تجريها».



وأكد أن «الهدف من الحزمة الاجتماعية تحسين الأجور؛ لمواجهة ارتفاع نسبة التضخم الحالية»، قائلًا إن الدولة على الجانب الآخر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية؛ لزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.